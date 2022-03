O melhor Fábio aponta à subida: "Com a idade, ainda se refinou mais no capítulo técnico"

Há dez anos, sob o comando de Jorge Casquilha, no Moreirense, Fábio Espinho viveu a época de maior rendimento no capítulo dos golos (11). Agora, está perto desse recorde e o técnico vê-o "mais refinado".

Aos 36 anos, Fábio Espinho está a fazer uma das melhores épocas da carreira. O médio soma sete golos e cinco assistências, assumindo um papel fundamental na excelente campanha que o Feirense está a fazer. A sua influência estende-se também ao balneário, onde é um dos líderes, numa temporada em que houve uma mudança radical no plantel com a entrada de mais de uma dezena de jovens jogadores.

Jorge Casquilha treinou o capitão no Moreirense, em 2011/12 e na época seguinte, e saúda a longevidade do seu antigo jogador. "Manteve a visão de jogo, o último passe e continua exímio nas bolas paradas, daí também as assistências. Perdeu alguma velocidade e capacidade física, mas tem a experiência de saber dosear esse mesmo esforço e tem servido o Feirense da melhor maneira", avalia o técnico de 53 anos, antigo médio que fez carreira no Gil Vicente.

No Moreirense, com Fábio Espinho "na idade da explosão" e com 11 golos marcados, os cónegos voaram para a Liga Bwin.

Casquilha retratou o médio, "um puro dez, de grandes desequilíbrios, visão de jogo e forte nas bolas paradas", acrescentando que "a nível de caráter sempre foi um excelente profissional, brincalhão mas muito responsável quando tem de ser".

Fábio Espinho brilhou e subiu no Moreirense, um momento que o catapultou para os maiores palcos: jogou pelo Málaga na I Liga espanhola e disputou a Liga dos Campeões ao serviço dos búlgaros do Ludogorets. Agora, tenta uma nova subida e um recorde pessoal de golos.

"É possível que o consiga de novo. É difícil, mas possível. O Feirense, tal como nós éramos, é uma equipa que procura sempre fazer golos e, quando há caudal ofensivo, isso beneficia as qualidades dele, pois tem faro de golo. Com a idade, o Fábio ainda se refinou mais no capítulo técnico. O Feirense está a surpreender toda gente e o Fábio vai por arrasto. No final, podem ter uma época de sucesso", termina Jorge Casquilha, que atualmente está sem clube, sobre a campanha dos fogaceiros, quintos classificados da Liga SABSEG e na luta pelo regresso ao escalão principal do futebol nacional.