Declarações de Vasco Faísca, treinador do Farense, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Académico de Viseu (domingo, 19h30), tendo ainda como pano de fundo a derrota frente ao Feirense.

Num excerto da conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Académico de Viseu (domingo, 19h30), publicado pelo Farense nas redes sociais, o treinador Vasco Faísca deixou uma mensagem a todos os adeptos do emblema algarvio, tendo ainda como pano de fundo a derrota frente ao Feirense. O técnico frisou que a derrota "vai afetar a equipa, mas positivamente", uma vez que a mesma foi "ferida".

"O Leão do Sul está ferido, mas não está moribundo. Está enraivecido. E vai morder, venha quem vier. Quando digo vamos, estou a falar no plural. É para a equipa... É para os adeptos e para todas as pessoas que gostam do Farense", disse, deixando um apelo para o jogo do próximo domingo, na receção ao Académico de Viseu.

"Estamos a ter um momento difícil e precisamos de todos. Enquanto treinador, vou convocar os jogadores. Mas faço um apelo a todos os adeptos do Farense, que são muitos, porque o Farense é um grande clube. O Farense tem adeptos e não é só em Faro. Tem adeptos no Alentejo, em Lisboa e vamos mostrar a grandeza deste grande clube, porque temos que acordar este gigante do Sul. Somos um grande clube e juntos vamos ganhar o próximo jogo"