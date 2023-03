Golo de Ronaldo Tavares levantou protestos por alegado fora de jogo de Rui Correia.

O Estrela da Amadora vingou, este sábado, a única derrota na edição 2022/23 da II Liga, ao vencer o Torreense (1-0), segurando o segundo lugar à 25.ª jornada.

O golo marcado por Ronaldo Tavares aos 23 minutos foi decisivo para o triunfo do Estrela, que segue no segundo lugar, apenas com uma derrota, sofrida frente ao Torreense, na primeira volta.

O emblema da Reboleira tem agora 46 pontos, a 10 do líder Moreirense e com mais quatro do que o Farense e sete do que o Académico de Viseu, equipas que ainda não disputaram as respetivas partidas desta ronda, enquanto o Torreense mantém os 31 pontos e segue provisoriamente no sétimo posto.