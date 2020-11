O especialista do Feirense em Taça de Portugal deve estrear-se a titular

Médio soma quatro golos em nove jogos na prova e deve estrear-se a titular na sexta-feira contra o Amora

Mica, que foi contratado esta época ao Covilhã, é um autêntico especialista na Taça de Portugal. O médio soma quatro golos em nove partidas disputadas na prova rainha e deve estrear-se esta temporada a titular, sendo lançado por Filipe Rocha na sexta-feira, na receção ao Amora.

Contudo, a veia goleadora do jogador de 27 anos, não se resume só aos jogos da Taça de Portugal. Ao longo das oito épocas como sénior, Mica já marcou por 29 vezes, num registo invulgar para um atleta do meio-campo, que já passou por emblemas como Portimonense, União da Madeira e Covilhã, além dos polacos do Zawisza Bydgoszcz.

Em Santa Maria da Feira, Mica reencontrou Filipe Rocha que já o orientou no União da Madeira e Covilhã e aguarda por uma chamada ao onze inicial, depois de já ter saltado do banco em nove ocasiões.

A jogar em casa e contra um adversário de escalão inferior, o treinador do Feirense deve fazer algumas mexidas cirúrgicas no onze, uma delas pode, muito bem ser, a chamada do especialista Mica.