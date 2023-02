O desabafo do treinador do Benfica B: "Nem quero estar a falar de outras coisas…"

Declarações de Luís Castro, técnico do Benfica B, no final do encontro com o Leixões (1-1), referente à 22ª jornada da Liga SABSEG

Luís Castro, técnico do Benfica B, reagiu ao empate (1-1) no terreno do Leixões com um desabafo. Num encontro marcado por uma grande penalidade polémica assinalada a favor da equipa da casa, o timoneiro dos encarnados preferiu destacar o esforço dos jogadores, deixando uma nota, ainda assim.

"Acima de tudo, muito orgulho nos meus jogadores. Vamos continuar a lutar e a fazer o nosso trabalho da melhor forma que sabemos. E nem quero estar a falar de outras coisas...", referiu, no final do encontro.

Recorde-se que as últimas semanas da Liga SABSEG têm ficado marcadas com as queixas do Benfica B para com as arbitragens.