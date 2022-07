O dedo alemão já se faz notar no mercado do Académico de Viseu

Investidores germânicos entraram há quase um ano e a nova política de mercado reflete-se na geografia de recrutamento.

Quase a completar um ano no Académico de Viseu, a entrada da nova SAD (13 de agosto), que é composta por investidores alemães, veio alargar os horizontes do clube no que toca ao recrutamento de reforços. Nesse sentido, já chegaram cinco jogadores, provenientes do campeonato germânico, sendo que o Hoffenheim tem sido o principal parceiro dos viseenses.

Deste emblema, chegaram três reforços, com o guarda-redes Domen Gril, cujo o passe foi recentemente adquirido pelo Académico de Viseu, à cabeça. Na semana passada, o clube também anunciou um extremo francês, Gautier Ott, que assinou até 2026, e na época passada o ala Abdulkerim Çakar também chegou por empréstimo do Hoffenheim.

Ainda na temporada transata, no Borussia Mönchengladbach, e igualmente cedido, foi recrutado Famana Quizera e o avançado Nussbaumer, embora proveniente da da Áustria (Altach), também teve uma curta passagem pelo Estugarda e continua a fazer parte do plantel.