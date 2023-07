Médio, de 31 anos, vai reforçar o Trofense.

Nuno Valente, contratado pela Oliveirense no mercado de inverno, vai ser anunciado em breve como reforço do Trofense. O médio ofensivo, de 31 anos, formado no Braga, sai para a Liga 3 como jogador livre, depois de ter disputado 15 jogos pelo clube de Oliveira de Azeméis.

Ao longo da carreira, Nuno Valente já representou clubes como o Arouca, V. Setúbal, Vizela e Varzim.