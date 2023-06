Nuno Valente sai da Oliveirense, Jorginho rescinde com o Covilhã

Oliveirense vai disputar a II Liga em 2023/24. Covilhã foi despromovido à Liga 3.

Contratado pela Oliveirense no mercado de inverno, o médio Nuno Valente terminou o contrato e não foi convidado a renovar. Proveniente dos franceses do Paris 13 Atletico, o jogador de 31 anos disputou 15 jogos pelo clube de Oliveira de Azeméis. Também de saída estão o extremo Serginho Andrade e o central Volnei Feltes, que regressam ao Estoril após empréstimo.

Covilhã: lateral Jorginho rescinde

Jorginho, que tinha contrato até 2024, rescindiu com o Covilhã e está livre no mercado. O lateral-esquerdo, formado no Benfica, participou em 27 jogos esta temporada, contabilizando três assistências, na temporada de estreia ao serviço dos leões da Serra. O defesa, de 24 anos, chegou ao clube serrano depois de duas épocas ao serviço dos sub-23 do Famalicão.