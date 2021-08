Nuno Tomás é reforço para a defesa do Académico de Viseu

O defesa de 25 anos assinou contrato por duas épocas pelos Viriatos.

O Académico de Viseu anunciou, na manhã desta quinta-feira, mais um reforço para a Liga SABSEG. Trata-se de Nuno Tomás, defesa formado no Odivelas e Belenenses. O jogador de 25 anos assinou contrato por duas épocas.

Nuno Tomás tem no currículo participações na Liga Europa ao serviço do CSKA (2019/2020) e do KuPS (2020/2021). No clube finlandês, onde esteve na última época, o central jogou também numa pré-eliminatória da Champions.

O Académico de Viseu ocupa atualmente o 6.º posto da Liga SABSEG, com três pontos em dois jogos. Após vencer o Casa Pia (2-1) na estreia da competição, perdeu na última jornada fora de casa para o Covilhã (2-1).