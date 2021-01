Nuno Rodrigues jogou por Arouca e Vilafranquense na mesma jornada da II Liga

Nuno Rodrigues é reforço do Vilafranquense

O avançado Nuno Rodrigues trocou o Arouca pelo Vilafranquense neste mercado de inverno e representou as duas equipas no espaço de dois dias.

Na segunda-feira passada, Nuno Rodrigues foi anunciado reforço do Vilafranquense e hoje já entrou em campo - a titular -, na receção ao Vizela. O médio ofensivo/avançado do emblema de Vila Franca de Xira comete, desta forma, uma proeza que não é muito comum no futebol. Na mesma jornada da II Liga, a 17.ª, o jogador de 26 anos representou dois emblemas.

No domingo, os arouquenses deslocaram-se ao terreno do Chaves - derrota por 2-1 - e Nuno Rodrigues entrou para jogar os últimos 28 minutos da partida. Entretanto, deixou o clube aveirense, mudou-se para o Vilafranquense e já se estreou com a nova camisola.