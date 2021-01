Nuno Rodrigues deixou o Arouca mas continua na II Liga

Médio-ofensivo/extremo vai ser anunciado ainda esta segunda-feira no Vilafranquense

O médio-ofensivo/extremo Nuno Rodrigues é reforço do Vilafranquense, sendo proveniente do Arouca, que anunciara esta segunda-feira a saída do jogador, 26 anos, contratado no verão passado ao Mafra.

Nuno Rodrigues vai ser oficializado ainda hoje no emblema ribatejano, juntando-se ao também extremo Evandro Brandão na lista de caras novas garantidas durante este mês de janeiro.

Natural da Póvoa de Midões, Nuno Rodrigues destacou-se na temporada passada, no Mafra, onde apontou três golos em 28 jogos no ano de estreia na II Liga, depois de seis anos nos escalões inferiores. Formado na Académica, o ala passou, ainda, por Oliveira do Hospital, Pedras Salgadas, Gafanha e Lusitano de Vildemoinhos.