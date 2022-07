Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Nuno Pina é o oitavo reforço para a equipa de Nuno Manta Santos

O médio Nuno Pina é o oitavo reforço do Torreense para a nova época. O jogador, de 23 anos, que na última época representou o Fuenlabrada, da II Liga espanhola, iniciou a carreira como sénior nos italianos do Chievo, em 2019/20, tendo nessa mesma época sido cedido ao Belenenses SAD, equipa pela qual viria a cumprir a estreia na I Liga portuguesa e em que realizou 11 partidas.

Na temporada seguinte, o luso-cabo verdiano rumou aos helvéticos do Grasshoppers, também por empréstimo do Chievo, assinando em definitivo pelos espanhóis do Fuenlabrada na época transata.

Nuno Pina é, desta forma, o oitavo reforço para a equipa de Nuno Manta Santos, depois das contratações de Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo, Nuno Campos e Juan Balanta.