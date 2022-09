Nuno Manta Santos despede-se do Torreense: "Episódios que ficarão para a vida"

O técnico foi substituído no cargo por Pedro Moreira.

Nuno Manta Santos despediu-se esta quinta-feira do Torreense, após o último classificado da II Liga ter anunciado a sua saída do comando técnico da equipa na semana passada, sendo sucedido por Pedro Moreira.

"Na hora de despedida de um clube tão singular quanto o Sport Clube União Torreense, cumpre-me deixar uma palavra de profundo e sincero agradecimento a todos os jogadores, à equipa técnica, todos os elementos do grupo de trabalho, diretores e administradores com quem convivi nestes últimos meses de trabalho", começa por agredecer o técnico, por via de uma publicação nas redes sociais.

"Levarei comigo recordações que jamais serão esquecidas e nunca deixarei de torcer pelo sucesso de cada um de vocês. E um agradecimento também muito especial a verdadeiramente especiais e inesquecíveis adeptos, que sempre nos apoiaram e impulsionaram o clube a retornar a uma competição profissional da qual estava arredado há algum tempo. No SCUT vivi momentos verdadeiramente marcantes. Juntos conquistámos e celebrámos muitas vitórias, juntos subimos à Liga 2, juntos fomos campeões da Liga 3, episódios que ficarão para a vida", completou.

O sucessor de Manta Santos vai abraçar o primeiro cargo de treinador principal da carreira, após ter sido adjunto de Paulo Fonseca em clubes como a Roma, Shakhtar Donetsk, Braga, FC Porto e Paços de Ferreira.