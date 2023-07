Fez apenas três jogos em duas épocas no Penafiel. Sai depois de terminar contrato.

Nuno Macedo, que nas últimas duas épocas representou o Penafiel, é reforço da Oliveirense. O guarda-redes, de 24 anos, chega ao emblema de Oliveira de Azeméis numa altura em que o dono da baliza, Ricardo Ribeiro, se transferiu para o Leixões.

Nuno Macedo passou pela formação do V. Guimarães, de onde é natural, e do Moreirense e também já jogou no Estoril.