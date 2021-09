Nuno Campos apontado ao comando técnico do Farense

Fanã, que assumiu os destinos do Farense após a saída de Jorge Costa, de forma interina, no final do jogo deste domingo frente ao Benfica B, não acrescentou muito sobre o assunto.

O treinador Nuno Campos, de 46 anos, que nas temporadas de 1999 a 2001 jogou pelos algarvios e que durante 16 anos foi adjunto de Paulo Fonseca, está a ser apontado como o novo treinador do Farense, sucedendo assim a Fanã no comando técnico do Farense.

Fanã, que assumiu os destinos do Farense após a saída de Jorge Costa, de forma interina, no final do jogo deste domingo frente ao Benfica B [2-2], não acrescentou muito sobre o assunto.

"O presidente sabe o acordo que temos. Sempre estive disponível para qualquer situação que o clube necessite de mim para ajudar nesse sentido. Essa situação cabe por inteiro ao presidente, visto que sabemos o que acordámos entre os dois", afirmou.