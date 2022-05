Num jogo entre candidatos à subida, Rio Ave vence Casa Pia

Rio Ave vence Casa Pia com golo madrugador em emotivo duelo de candidatos

O Rio Ave venceu o Casa Pia, por 1-0, em partida da 32.ª jornada da I Liga SABSEG, decidida com um golo madrugador de Vítor Gomes, num duelo entre candidatos à subida.

O médio dos vila-condenses marcou logo aos quatro minutos de um desafio emotivo, entre duas equipas que fizeram jus ao estatuto de candidatas à subida de divisão, e que mantiveram o resultado em aberto até ao final.

Com este triunfo, o Rio Ave reassume a liderança do campeonato, agora com 64 pontos, mais um que o Desportivo de Chaves, que segue em segundo, enquanto o Casa Pia fecha a jornada no terceiro lugar, em posição de 'play-off', com 62.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Casa Pia, 1-0

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Vítor Gomes, 04 minutos.

Rio Ave: Jhonatan, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Sávio (Hugo Gomes, 87), Costinha, Vítor Gomes, Guga (Amine, 87), Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 66), Joca (Zé Manuel, 79), Aziz (Ronan, 79) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Léo Vieira, Hugo Gomes, Ronan, Amine, Sylla, Ukra, João Graça, Zé Manuel e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

asa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes, Zolotich, Lucas Soares (João Vieira, 77), Ângelo Neto (Vitó, 82), Taira (Cuca, 84), Leonardo Lelo (Derick Poloni, 77), Jota Silva, Antoine e Saviour Godwin (Sanca, 77).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Galo, Cuca, Kelechi, Vitó, João Vieira, Sanca e Herbert).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gabrielzinho (33), Joca (69), Sávio (70), Jota Silva (84) e Antoine (85).