Num jogo com duas expulsões, Penafiel e Leixões dividem pontos

Com este resultado, o Penafiel, sem vencer no campeonato há quatro jogos, subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 16 pontos, mais um do que o Leixões, nono da geral, com 15.

O Penafiel empatou na receção ao Leixões, 1-1, para a 11.ª jornada da Liga SABEG, num jogo quezilento, em que o resultado só ficou definido aos 90+10 minutos.

O Leixões adiantou-se no marcador por Léo Bolgado, aos dois minutos, mas o Penafiel viria a chegar ao empate quase no fim dos 13 minutos de compensação, por Lucas Tagliapietra, numa altura em que a formação de Matosinhos jogava reduzida a 10 elementos, por expulsão de Hélder Morim, por duplo amarelo, aos 66.

O jogo arrancou praticamente com o golo do Leixões, o que empurrou o Penafiel para a frente. Os locais assumiram a iniciativa, mas demoraram a chegar com perigo à baliza de Bernardeau, o que na primeira parte só aconteceu em duas ocasiões.

João Amorim, aos 30 minutos, surgiu desmarcado pela direita, mas o remate cruzado não levou a melhor direção, e, cinco minutos volvidos, Zé Valente acertou no poste, com a recarga de Roberto a ser desviada num defesa para canto.

Mais preocupado em fechar os caminhos da sua baliza, o Leixões só voltou a criar perigo perto do intervalo, por Kiki Silva.

A qualidade de jogo, que nunca foi elevada, piorou na segunda parte, contagiando o próprio árbitro, cujas decisões contribuíram para um final de jogo de muitos nervos, dentro e fora de campo.

Um choque de cabeças entre dois jogadores do Leixões obrigou à substituição dos dois intervenientes e provocou uma longa paragem, aproveitada pelo Penafiel para marcar mesmo no fim e resgatar o merecido o empate.

Com este resultado, o Penafiel, sem vencer no campeonato há quatro jogos, subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 16 pontos, mais um do que o Leixões, nono da geral, com 15.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Leixões, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Léo Bolgado, 02 minutos.

1-1, Lucas Tagliapietra, 90+10.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Silvério, Capela, Lucas Tagliapietra, Edson Farias (Édi Semedo, 76), João Amorim (Ronaldo Tavares, 62), Zé Valente, Ruca (Rui Pedro, 76), Feliz (Pedro Prazeres, 62), Roberto e Robinho.

(Suplentes: Nuno Macedo, Vitinha, Leandro Teixeira, Gonçalo Loureiro, David Caiado, Rui Pedro, Pedro Prazeres, Édi Semedo e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Leixões: Beunardeau, Calasan, Léo Bolgado, Nduwarugira (França, 56), João Amorim, Hélder Morim, Ben Traoré (Diogo Leitão, 77), Moustapha Seck, Kiki Silva (Fabinho, 69), Wendel e Sapara (Thalis Henrique, 69, Pastor, 77).

(Suplentes: Stefanovic, Pastor, França, Diogo Leitão, Fabinho, Jefferson Encada, Yuri, Luan Santos e Thalis Henrique).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Moustapha Seck (33), Hélder Morim (36 e 66), Ruca (50), Stefanovic, no banco de suplentes (81), Beunardeau (85), Ronaldo Tavares (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Hélder Morim (66). Cartão vermelho para o treinador do Leixões, José Mota (88).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.