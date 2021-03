Covilhã e Casa Pia não encontram o caminho do golo e acabam empatados

Redação com Lusa

O Sporting da Covilhã e o Casa Pia empataram este domingo sem golos na 26.ª jornada da II Liga de futebol, numa partida em que os "gansos" tiveram mais posse, mas os serranos estiveram mais perto de marcar.

O nulo mantém a formação de Lisboa no oitavo lugar, com 35 pontos, enquanto os "leões da serra" sobem provisoriamente ao 11.º posto da classificação, com 30 pontos.

O Casa Pia, quatro lugares acima dos serranos na tabela, mostrou maior controlo sobre os momentos do jogo, apresentou-se uma equipa organizada, teve maior posse de bola e esteve sempre de olhos postos no ataque, mas foi o Sporting da Covilhã quem teve as melhores ocasiões para marcar.

Filipe Cardoso deu o primeiro sinal e Dantas respondeu na área serrana. Ao minuto sete Gleison trabalhou bem na esquerda e a bola passou em frente à linha de baliza, mas Enoh não chegou a tempo para o desvio.

Aos 14 minutos Leo Cá obrigou à defesa de Lucas Paes e Sousa não permitiu a Gleison a emenda ao segundo poste.

Quando estavam jogados 28 minutos, na sequência de um livre apontado por Jean Felipe, Jaime Simões atirou para o fundo das redes, mas o árbitro não validou o golo, por posição irregular.

Antes do descanso Bernardo Martins ganhou a bola a Christian em zona frontal e rematou certeiro, só que o juiz da partida entendeu ter existido falta sobre o brasileiro.

No reatamento, o Casa Pia mostrou-se mais objetivo e Malik protagonizou dois remates fortes, de fora da área, que saíram por cima da barra.

A formação dos "gansos", mais ofensiva, encontrou pela frente uma defesa serrana coesa e os "leões da serra" foram conseguindo reagir e equilibrar a partida.

Já com Rui Areias em campo, o atacante assustou duas vezes, de cabeça, mas os remates falharam o alvo, tal como Jaime, que também atirou ao lado e ninguém conseguiu desfazer o nulo.

Com o resultado alcançado, o Casa Pia soma cinco jogos sem perder.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Casa Pia: 0- 0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Lamine, Filipe Cardoso, Bernardo Martins, Leo Cá (Rui Areias, 66), Gleison e Enoh (João Cardoso, 66).

(Suplentes: Igor Araújo, Felipe Macedo, Hanan, João Cardoso, Jorge Vilela, Inusah, Wendel, Deivison Borges e Rui Areias).

Treinador: José Bizarro.

- Casa Pia: Lucas Paes, Bruno Sousa (Romeu Ribeiro, 86), Kelechi, Matheus Dantas, Jefferson, Vítor Gonçalves, Christian, Fati (Diego Medeiros, 86), Banjaqui (Vitó, 78), Malik (Djoussé, 86) e Saviour Godwin (Jota, 70).

(Suplentes: João Vítor, Ricardo Fernandes, Romeu Ribeiro, Vitó, Zolotic, Jota, Diego Medeiros, Camilo e Djoussé).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a David Santos (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.