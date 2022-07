Nova iluminação do Fontelo adjudicada para a semana

Viseu, 28/11/2017 - Estrutura colocada, em cima da pista de atletismo, no Estádio do Fontelo aquando do jogo solidário da Seleção AA. (Tony Dias/Global Imagens)

Pedro Ribeiro avançou ainda que a proposta vencedora prevê "a instalação de novas torres onde serão instaladas luzes em tecnologia LED, respeitando todas as condições exigidas pela Liga Portugal para que o Fontelo possa receber jogos de futebol em horário noturno", garantiu

A nova iluminação artificial do Estádio do Fontelo, em Viseu, vai ser adjudicada "nos próximos dias" e será em "luz LED", garantiu à Lusa o vereador do Desporto na autarquia, Pedro Ribeiro.

"Houve uma empresa que apresentou proposta e o processo de adjudicação deverá ser formalizado nos próximos dias", garantiu, acrescentando que "será adjudicada por um valor ligeiramente inferior ao que constava no concurso público [379.600 euros]".

Leia também FC Porto Jorge Jesus também tinha interesse, mas Galatasaray dá 3 M€ e leva Sérgio Oliveira Médio não contava e estava no mercado. SAD, além do encaixe, vai poupar 13,5 milhões de euros dos salários que lhe teria de pagar ate 2025. Jorge Jesus queria-o, mas é no rival de Istambul que o internacional português vai continuar a carreira. Será a quinta liga estrangeira que vai experimentar, mas fica sem competições europeias.

Pedro Ribeiro avançou ainda que a proposta vencedora prevê "a instalação de novas torres onde serão instaladas luzes em tecnologia LED, respeitando todas as condições exigidas pela Liga Portugal para que o Fontelo possa receber jogos de futebol em horário noturno", garantiu.

O prazo de concretização para a empreitada, previsto pelo concurso público datado de 09 de maio, é de 140 dias, com o vereador a não se comprometer com datas, lembrando que "a atual situação global, com a falta de matérias primas, não permite certezas em obras públicas", mas deixa uma garantia: "A obra está em andamento e vai ser feita".

Pedro Ribeiro diz que "tudo está a ser feito para que o Académico de Viseu regresse já esta época ao Fontelo" para os jogos como visitado na Liga SABSEG, e apela "ao bom senso e compreensão da Liga" para que autorize o clube a jogar em Viseu "mesmo enquanto as obras decorrem", acrescentando que da parte da autarquia "tudo está a ser feito para que a nova iluminação seja uma realidade a curto prazo".

O vereador do Desporto na autarquia de Viseu adiantou ainda que "na próxima semana o empreiteiro vai entregar à Câmara as obras do novo relvado e da nova pista sintética para a prática de atletismo", considerando que a Liga Portugal "deverá levar em consideração toda a requalificação que foi feita, não só no estádio, mas como em toda a área envolvente", além de obras que ainda vamos fazer nos lavabos e nas zonas de bares para dar "luz verde a que o Académico de Viseu lá possa jogar".

Se a Liga Portugal recusar a utilização do Estádio do Fontelo antes de estar equipado com a nova iluminação artificial, o Académico de Viseu apresentou no processo de candidatura na Liga o Estádio Municipal de Aveiro e o Estádio Cidade de Coimbra como alternativas.

O primeiro jogo do Académico de Viseu em casa, na época 2022/23 na Liga SABSEG de futebol, está previsto para a 2.ª jornada, dia 14 de agosto, frente ao Moreirense.