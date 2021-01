Notas sobre a equipa do ano na II Liga: talento instalado no líder

O Estoril lidera não só a II Liga, mas também em número de jogadores na equipa do ano.

Há tradições que... ainda são o que eram. Por isso, O JOGO, voltou a pedir aos 18 treinadores da II Liga (e fizemos o pleno, sem qualquer ausência de resposta) que elegessem o melhor onze da prova de 2020/21. A eleição mostra a predominância de atletas do emblema que segue na liderança deste campeonato, o Estoril (com quatro jogadores), e da língua portuguesa (nove nomeados).

O Estoril consegue ter presença nos três setores de jogo: Hugo Gomes (central) na defesa, João Gamboa e Miguel Crespo (que até esteve para ser dispensado) no meio campo, e Aziz no ataque. O ponta de lança ganês, recolheu a maior votação deste particular: 13 votos, em 18 possíveis. Nesta equipa ideal, onde se evidencia a mistura entre a juventude e a experiência, há também, na defesa, meio-campo e ataque, um jogador experiente a equilibrar a irreverência dos jovens. Começa com Paulo Vítor na baliza (de 32 anos) e termina com Feliz (31), no ataque. No meio campo, Nuno Coelho (33), é o mais velho desta equipa, depois de uma carreira longa no primeiro escalão.

A falar português temos Guilherme Ramos, Gui Ferreira, Nuno Coelho, Miguel Crespo, João Gamboa, Francisco Conceição e Feliz. Paulo Vítor e Hugo Gomes também falam português, embora mais açucarado com o sotaque brasileiro.

Com seis equipas nas escolhas, o FC Porto B, representado por Francisco Conceição (com uma distância de votos elevada para a concorrência), é a única da metade inferior da tabela classificativa a eleger um atleta para este onze ideal. Conceição, filho de Sérgio Conceição, é, simultaneamente, o mais jovem desta equipa. O Vizela, recém-chegado ao clube dos profissionais, consegue eleger o lateral-direito Koffi, que ajudou os minhotos a subir, na última temporada. De resto, dez dos onze jogadores pertecem aos oito primeiros da prova. Os treinadores tinham como regras não votar em jogadores da equipa que orientam e, por uma questão de ser mais justa a contagem dos votos, indicar jogadores para um sistema de 4x3x3 (sim, este sistema também é uma tradição e gostamos de as manter).