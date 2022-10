Nos regressos de Lucas Veríssimo e Morato, Benfica B derrota B SAD

Assistência e um golo do suplente utilizado Pedro Santos na segunda parte.

Redação com Lusa

O Benfica B alcançou, à condição, o quarto posto em igualdade pontual com o Vilafranquense

O Benfica B derrotou a B SAD em jogo da 10.ª jornada da II Liga SABSEG, com uma assistência e um golo do suplente utilizado Pedro Santos na segunda parte.

O jovem extremo acabou por ser o protagonista de um encontro cujos principais destaques passaram pela utilização de quatro elementos pertencentes ao plantel principal do Benfica por parte da equipa B encarnada: Paulo Bernardo e Henrique Araújo, que já haviam representado o conjunto secundário em várias ocasiões na presente temporada, e os defesas centrais Lucas Veríssimo e Morato, que regressaram à competição após paragens prolongadas por lesão.

Com o triunfo alcançado no Estádio Nacional, o Benfica B alcançou, à condição, o quarto posto em igualdade pontual com o Vilafranquense (16 pontos) e cumpriu o quarto encontro consecutivo sem perder.

Já a B SAD não conseguiu dar continuidade ao triunfo alcançado como visitante na jornada anterior, ante o Torreense (1-0), o que o deixa à mercê dos concorrentes diretos para evitar uma queda classificativa na metade inferior da classificação, somando oito pontos em 10 jornadas realizadas.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD - Benfica B, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Filipe Cruz, 73 minutos.

0-2, Pedro Santos, 90 minutos.

B SAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares (Castro, 87), Trova Boni, Nuno Tomás, Henrique Gelain, Tembeng (Patrick Machado, 77), Braima, Chico Teixeira (Brian Saramago, 88), Rúben Oliveira (Danny, 88), Edgar (Jefferson, 68) e Kikas.

(Suplentes: Dylan Silva, Brian Saramago, Jefferson, Danny, Castro, Martim Coxixo, Patrick Machado, Tiago Lopes e Jojó).

Treinador: Nandinho.

-Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Tiago Coser, 65), Lucas Veríssimo (Lenny Lacroix, 46), Morato (Filipe Cruz, 31), Adrian Bajrami, Diogo Capitão, Paulo Bernardo, Cher Ndour, Diego Moreira (Pedro Santos, 65), Henrique Pereira (Gerson Sousa, 77) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Pedro Souza, Tiago Coser, Gerson Sousa, João Resende, Lenny Lacroix, Filipe Cruz, Zan Jevsenak, Martim Neto e Pedro Santos).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kikas (14), Trova Boni (17), Henrique Pereira (41), Paulo Bernardo (45+1), Nuno Tomás (69 e 83), Jefferson (88), Patrick Machado (89) e Danny (90+2).

Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nuno Tomás (83).

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag