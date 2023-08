Noah Françoise assina contrato no Marítimo após estar à experiência

Médio franco-senegalês fez a sua formação no Rennes.

O médio franco-senegalês Noah Françoise, que se encontrava à experiência no Marítimo desde o final do mês passado, assinou um contrato válido por três épocas com o emblema da II Liga.

Os verde rubros recorreram ao seu site oficial para oficializar a ligação com o jovem franco-senegalês, que fez a sua formação nos franceses do Rennes, emblema no qual se cruzou com o guardião Romain Salin, que regressou ao Marítimo sete anos depois.

Na mesma nota, os leões do Almirante Reis dão conta que a formação que milita na I divisão francesa "detém uma percentagem do passe numa futura venda".

O atleta, de 20 anos, foi internacional pelos escalões jovens franceses, nomeadamente nos escalões sub-16 e sub-17.

O médio defensivo realizou parte da sua formação no Rennes, tendo alinhado, a título de empréstimo, na temporada transata pelo Avranches, que disputou o terceiro escalão gaulês, pelo qual realizou 14 jogos oficiais e apontou três golos.

Noah Françoise é o 11.ª reforço oficializado pelo Marítimo para a época 2023/24, que arranca no sábado, na visita ao Nacional, às 14h00, juntando-se aos guarda-redes Samú Silva e Romain Salin, aos defesas Igor Julião e Tomás Domingos, ao médio João Tavares e aos avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann, Mipo Odubeko e Bruno Marques no lote de caras novas no plantel maritimista.

Em sentido inverso, são já 15 os atletas que deixaram o plantel maritimista nesta janela de transferências, nomeadamente Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez e Pablo Moreno.