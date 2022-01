Nas estreias de Filipe Rocha e Pedro Ribeiro, Penafiel e Académico de Viseu empatam

Penafidelenses, com Filipe Rocha, e Académico de Viseu estrearam treinadores

O Penafiel e o Académico de Viseu empataram hoje 0-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, o qual iniciaram um novo ciclo com novos treinadores.

As duas equipas vinham de ciclos negativos e iniciam o ano com novos treinadores, com a particularidade de Filipe Rocha, no Penafiel, substituir Pedro Ribeiro, agora no Académico de Viseu, e, por isso, com alguma vantagem na preparação do jogo.

O equilíbrio foi a nota dominante no primeiro tempo, muito disputado a meio campo, com prevalência das defesas sobre os ataques, que também não foram muitos e quase sempre sem grande perigo.

O lance mais perigoso pertenceu mesmo aos forasteiros, aos 21 minutos, numa iniciativa individual de Miguel Sena, que conduziu a bola da direita para o meio e rematou para defesa atenta de Caio, respondendo o Penafiel mais à frente e pela cabeça de Roberto, ainda com menos perigo.

O intervalo fez melhor aos locais, que regressaram por cima do jogo, mais pressionantes e reduzindo a formação beirã quase a uma dimensão defensiva, embora sem conseguir "casar" os remates e as oportunidades com os golos.

Domen Grill foi o maior obstáculo, negando em quatro momentos o golo ao Penafiel, num "duelo" particular com Roberto, subsistindo muitas dúvidas num golo anulado aos locais, por alegado fora de jogo ao avançado 'rubro negro'.

Estas sérias ameaças espicaçaram o Académico de Viseu, que começou a explorar melhor o adiantamento do Penafiel e, sob a batuta do "suplente" João Vasco, também conseguiu ficar perto do golo, aos 81 minutos, com Renteria a acertar no "ferro" e, na recarga, Nussbaumer, só com Caio Secco pela frente, também a falhar.

Após este empate, o Penafiel subiu à condição ao oitavo lugar, com 24 pontos, enquanto o Académico de Viseu ascendeu provisoriamente ao 12.º lugar, com 18.