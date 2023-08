Nigel Thomas não continua no Paços de Ferreira

Redação com Lusa

Avançado neerlandês vai jogar na Dinamarca.

O extremo Nigel Thomas vai deixar o Paços de Ferreira e rumar à Dinamarca para representar o Viborg FF, numa transferência anunciada esta quarta-feira pelo emblema da II Liga.

"O FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com o clube dinamarquês Viborg FF para a transferência, a título definitivo, do atleta Nigel Thomas", informa o Paços, numa nota partilhada nas suas redes sociais, sem revelar os valores do negócio.

Nigel Thomas, de 22 anos, vai agora disputar a principal Liga dinamarquesa depois de uma curta passagem pelo Paços, clube ao serviço do qual disputou 38 jogos, tendo apontado quatro golos e feito uma assistência.

O extremo neerlandês não é o único jogador a deixar os pacenses, uma vez que o defesa direito Miguel Mota, o médio Maga e o avançado Pio também estão de saída, mas por empréstimo, à semelhança do que já aconteceu na época passada.

Dos três jogadores formados no Paços, somente Maga tem o futuro já definido, concluído o processo de empréstimo à Sanjoanense, da Liga 3.