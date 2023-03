Niasse, guarda-redes do Tondela, convocado para a seleção da Mauritânia

Na mira está a qualificação para a CAN.

Babacar Niasse, guardião do Tondela, foi convocado para representar a seleção da Mauritânia nos jogos de qualificação para a CAN de 2023 - a ser disputada em janeiro de 2024, devido a condições climáticas. Na agenda está marcado um duplo embate frente à República Democrática do Congo (dia 24 e 28 de março).

Ao serviço da Mauritânia, Niasse soma seis internacionalizações, contando, apenas, com um golo sofrido, num registo bastante positivo. Na realidade, este é um reflexo do bom momento vivido pela seleção africana, já que, nesta qualificação para a CAN de 2023, segue no primeiro lugar do Grupo I, com quatro pontos, após vitória sobre o Sudão (3-0) e empate frente ao Gabão (0-0).