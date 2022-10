Nené marcou quatro golos e é o Melhor Avançado de setembro da Liga SABSEG

Brasileiro do Vilafranquense recolheu 22,83% dos votos dos treinadores da II Liga.

Nené foi eleito o Melhor Avançado do Mês da Liga SABSEG, um prémio referente a setembro, período em que o brasileiro marcou quatro golos em três jogos, contra FC Porto B, Benfica B e Farense.

O experiente atacante, de 39 anos, recolheu 22,83% dos votos dos treinadores do segundo escalão e superou Daniel dos Anjos, do Tondela, com 18,90%, e Paulinho, do Estrela da Amadora, com 17,32%.

De recordar que Kewin Silva, do Moreirense, foi o Melhor Guarda-Redes, Hugo Gomes, do Moreirense, o Melhor Defesa, e Telmo Arcanjo, do Tondela, o Melhor Médio.