Nenê junta mais um prémio ao de Avançado do Mês da Liga SABSEG

Brasileiro foi considerado o Avançado do Mês e também o MVP de setembro.

Nené, avançado do Vilafranquense, foi eleito o Jogador do Mês da Liga SABSEG. O brasileiro, de 30 anos, também venceu o troféu de Avançado do Mês.

Em setembro, período a que se refere o prémio, Nené marcou quatro golos em três jogos (FC Porto B, Benfica B e Farense) e venceu, recolhendo 21,53% dos votos dos treinadores da II Liga.

Kodisang, do Moreirense, ficou em segundo lugar, com 20,83%, e Paulinho, do Estrela da Amadora, fechou o pódio, com 15,28%.