Nené garante regresso às vitórias ao Vilafranquense

Avançado de 38 anos apontou golo da vitória na visita ao Estrela da Amadora

Uma cabeçada de Nené permitiu este domingo ao Vilafranquense vencer fora o Estrela da Amadora (1-0), em jogo da 28.ª jornada da Liga SABSEG, interrompendo uma série de quatro jogos sem vencer.

Tal como o Vilafranquense, que não vencia há mais de mês e meio, o Estrela da Amadora também procurava regressar aos triunfos, que não celebra há três jogos.

Nesse sentido, não surpreendeu que os dois clubes tenham abordado o desafio dispostos a poucos riscos, com o Estrela da Amadora a deter maior iniciativa, mas com dificuldades em criar situações de perigo, perante a bem organizada defensiva do Vilafranquense.

A equipa da casa apenas conseguiu criar perigo aos 27 minutos por Diogo Salomão, que ganhou espaço na área contrária para rematar, mas ao lado.

O conjunto visitante conseguiu afastar a pressão a partir da meia hora e não demorou a chegar ao golo, aos 36 minutos, após uma jogada bem desenhada pela direita, de onde Edu Machado cruzou de forma precisa para o cabeceamento de Nené.

Motivado com o golo conseguido, o Vilafranquense voltou a estar perto de marcar aos 42 minutos por Fati e foi continuando a conduzir o jogo de forma inteligente no segundo tempo, tendo inclusivamente estado perto de ampliar a vantagem em várias ocasiões, apesar de a superioridade territorial pertencer ao Estrela da Amadora.

Com a equipa da casa a revelar falta de poder de fogo, o Vilafranquense causou incómodo nas várias situações em que conseguiu ultrapassar o seu meio-campo, com destaque numa dupla ocasião protagonizada por Nené, que, no entanto, perdeu os dois duelos com o guarda-redes Hidalgo aos 63.

Perto do final, Belkheir proporcionou nova boa intervenção a Hidalgo e, num último esforço, o Estrela da Amadora forçou pelo empate, mas Adriano Facchini negou o golo a Paulinho sobre os 90 e segurou um triunfo de vital importância para o Vilafranquense, que ascendeu ao 11.º lugar, partilhado com o Estrela da Amadora.

Ambas as equipas contabilizam 34 pontos, os mesmos do ​​​​​​​FC Porto B, que entra em campo na segunda-feira e poderá isolar-se nesse posto.