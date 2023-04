Avançado bisou no encontro da ronda 26 da Liga SABSEG.

O Vilafranquense goleou neste domingo o Nacional, em casa, por 4-0, jogo da ronda 26 da Liga SABSEG. O experiente avançado Nenê esteve em foco, com dois golos, marcados ao minuto 49, de grande penalidade, e aos 80'.

Numa partida que apenas teve golos na segunda parte, Mercado inaugurou o marcador aos 46' e Balla Sangaré fechou as contas aos 85'.

O Vilafranquense está no quinto lugar, com 41 pontos. Já o Nacional está em 15.º, com 28.