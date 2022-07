Miguel Silva está de regresso à Liga SABSEG e garante que nem hesitou quando recebeu o convite do Leixões

O extremo formado entre o Fiães e Feirense, jogou nos campeonatos profissionais nas épocas 2018/19 e 2019/20 ao serviço da Oliveirense; nas duas últimas temporadas representou o São João de Ver, no Campeonato de Portugal e Liga 3, e volta a jogar na II Liga.

Convite: "Nem hesitei quando tive a oportunidade de vir para o Leixões e voltar à II Liga. Já tinha jogado contra e senti logo que era um clube diferente, até intimidante. Estou muito feliz de aqui estar."

Adaptação: "Fui muito bem recebido pelas pessoas do Leixões, diretores, técnicos, departamento médico, equipa técnica e jogadores. Só lhes tenho de agradecer por isso. O grupo é forte e unido e os treinos estão a correr bem. A mensagem tem sido passada com sucesso."

Grandeza do clube: "As expectativas são muito positivas. Queremos fazer uma época à imagem da grandeza do clube, sempre com muita garra e atitude. Estou desejoso de sentir o enorme apoio dos adeptos. Só lhes peço que nos apoiem, porque podem ter a certeza que vamos dar tudo por este símbolo."