Carlos Manuel, um dos treinadores adjuntos do Feirense, foi expulso na visita à Académica

Adjunto do Feirense suspenso e multado

Carlos Manuel, um dos treinadores adjuntos do Feirense, foi expulso na visita à Académica, por ter insultado o árbitro Carlos Macedo.

O técnico foi suspenso por 22 dias e terá de pagar uma multa de 1340 euros, depois de ser acusado de utilizar palavras ofensivas. "És mesmo filho da... nem barba tens, como é possível uma criança apitar um jogo destes", lê-se no relatório divulgado esta terça-feira no comunicado do Conselho de Disciplina da FPF.