Nélson Veríssimo estreia-se pela equipa B do Benfica e não podia pedir mais

Goleada por 4-0 frente à Oliveirense.

O Benfica B goleou a Oliveirense por 4-0, no encontro que abriu a 14.ª jornada da II Liga e marcou a estreia de Nélson Veríssimo ao leme da equipa secundária dos encarnados.

Após um curto interregno na carreira, desde o final da época passada, o treinador que já coadjuvou Luís Norton de Matos, Hélder Cristóvão e Bruno Lage na equipa B teve um regresso auspicioso ao Seixal, após a saída de Renato Paiva, num encontro em que o resultado reflete bem o que se passou nas quatro linhas.

As "águias" tiveram mais posse de bola, passaram mais tempo no meio campo adversário e remataram mais do que a Oliveirense, pelo que se adiantaram com naturalidade, por Morato (15), num cabeceamento certeiro, no seguimento de um canto.

Apesar de ficar em desvantagem, a Oliveirense não foi capaz de esboçar uma reação e o Benfica B aumentou a vantagem no início da segunda parte, por Henrique Araújo (51), oportuno a empurrar a bola para a baliza após passe "açucarado" de Tiago Gouveia.

O avançado do Benfica justificou o prémio de melhor em campo, atribuído pela Liga, com um "bis" (75) pleno de oportunidade, a roubar a bola ao guarda-redes dos visitantes e a Raniel, após defesa incompleta de Coelho.

O jogo estava decidido, mas ainda houve tempo para Vukotic (82) acertar na trave, de livre direto, e para Paulo Bernardo (86) fechar o marcador com um toque subtil sobre o guarda-redes adversário.

Com este resultado, o Benfica B ascendeu provisoriamente ao 10.º lugar da II Liga, enquanto a Oliveirense permanece no antepenúltimo lugar, com mais um ponto mas mais dois jogos que a primeira equipa abaixo da "linha de água", o Leixões.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Oliveirense, 4-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Morato, 15 minutos.

2-0, Henrique Araújo, 51.

3-0, Henrique Araújo, 75.

4-0, Paulo Bernardo, 86.

Equipas:

- Benfica B: Fábio Duarte, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Morato, Pedro Ganchas, Diogo Mendes (Rafael Brito, 79), Vukotic, Paulo Bernardo (Zé Gomes, 87), Kevin Csoboth (Samuel Pedro, 69), Tiago Gouveia (Ronaldo Camará, 79) e Henrique Araújo (Luís Lopes, 87).

(Suplentes: Carlos Santos, Zé Gomes, Samuel Pedro, Luís Lopes, Ronaldo Camará, Fábio Baptista, Rafael Brito, Tomás Azevedo e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nelson Veríssimo.

- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva, Pedro Machado, Raniel, Ricardo Taveres (Michel Lima, 19), Filipe Gonçalves, Ono (Luiz Henrique, 71), Thalis (Miguel Lima, 57), Dionathã (Sele Davou, 71), Léo Bahia e Bortoluzo (Jorge Teixeira, 57).

(Suplentes: Arthur Augusto, Miguel Lima, Michel Lima, Sele Davou, Steven Pereira, Jorge Teixeira, Pedro Ferreira, António Gomes e Luiz Henrique).

Treinador: Raúl Oliveira.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Gouveia (24), Kevin Csoboth (43), Pedro Machado (67), Coelho (75), Léo Bahia (81) e Michel Lima (83).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.