Nélson Pereira rescinde com o Mafra e é sondado por clubes espanhóis

O avançado de 20 anos, filho do antigo guarda-redes do Sporting, já vê alternativas para o futuro em Portugal e no estrangeiro

Nélson Pereira, avançado de 20 anos que esta temporada jogou pelos Sub-23 do Mafra na Liga Revelação, rescindiu com o clube dos arredores de Lisboa e já recebeu sondagens para a próxima temporada, podendo relançar a carreira em Portugal ou rumar ao estrangeiro.

Formado no Sporting, onde o pai, também Nélson Pereira, foi guarda-redes e se sagrou campeão nacional, o atacante tinha voltado este ano a Portugal após uma curta experiência nos Estados Unidos, ao serviço do Stetson Hatters, da Universidade de Stetson.

Ao que O JOGO apurou, Nélson Pereira já foi sondado por clubes portugueses assim como de Espanha, tendo em vista a próxima temporada.

Agora representado pela Sapphire Sports Management, Nélson Pereira deverá resolver o futuro nas próximas semanas.