Nélson Pereira reforça os Sub-23 do Santa Clara

Avançado de 20 anos é filho de Nélson, antigo guarda-redes do Sporting

Nélson Pereira, avançado de 20 anos que na última temporada vestiu a camisola do Mafra (atuou pelos Sub-23 na Liga Revelação), vai reforçar a equipa de Sub-23 do Santa Clara na temporada 2023/24, assinando como jogador livre.

O atacante, filho do antigo guarda-redes do Sporting Nélson, tinha sondagens de clubes lusos e espanhóis, e acabou por optar pelos açorianos, com perspetivas de dar nas vistas e poder dar o salto á equipa principal.

Nélson "Júnior", formado no Sporting, voltou na última época a Portugal após uma curta experiência nos Estados Unidos, ao serviço do Stetson Hatters, da Universidade de Stetson.