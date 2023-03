Ndour, lançado por Schmidt, marca e Benfica B regressa às vitórias

Com o 2-0, os comandados de Luís Castro somam agora 30 pontos em igualdade com a Oliveirense, que somou o seu quinto encontro sem ganhar (três desaires e dois empates nos confrontos anteriores)

O Benfica B reencontrou-se este domingo com os êxitos na Liga SABSEG, depois de cinco jogos sem ganhar, ao vencer em casa a Oliveirense, por 2-0, em partida da 25.ª jornada.

Cher Ndour, que se estreou no sábado pela equipa principal dos benfiquistas diante do Vitória de Guimarães (triunfo por 5-1), esteve em evidência ao apontar o segundo golo na partida, em que Jevsenak tinha inaugurado o marcador de grande penalidade, aos 55 minutos.

Com este resultado, os comandados de Luís Castro somam agora 30 pontos em igualdade com a Oliveirense, que somou o seu quinto encontro sem ganhar (três desaires e dois empates nos confrontos anteriores).

À entrada para esta jornada, as duas equipas tinham como objetivo reencontrar-se com os triunfos na prova, mas a realidade é que nenhuma conseguiu no primeiro tempo ser assertiva e eficaz na zona de finalização para ganhar vantagem no marcador.

A prová-lo está o facto de só já depois dos 20 minutos as duas equipas terem visado as balizas contrárias. Aos 21, Serginho rematou forte ao lado do poste esquerdo da baliza benfiquista, enquanto no minuto seguinte Gilson rematou fraco à figura do guarda-redes da Oliveirense.

Até ao intervalo, nenhum dos conjuntos conseguiu superiorizar-se ao outro e esse equilíbrio refletiu-se também no número de oportunidades criadas em dois remates desferidos de fora da área, aos 41 e 42 minutos, momentos em que o benfiquista Cher Ndour e o oliveirense Volnei, respetivamente, testaram a atenção dos guarda-redes contrários.

No segundo tempo, o Benfica B adiantou-se no marcador na cobrança de uma grande penalidade apontada pelo médio esloveno Jevsenak, aos 55 minutos. A partir desse momento, os benfiquistas passaram a ter o ascendente do jogo e, sem surpresa, chegaram ao 2-0, aos 80, quando Cher Ndour, de 18 anos, num remate forte e colocado, após assistência de Pedro Santos, bateu o guardião Ricardo Ribeiro.

Até ao final, ambas as equipas tiveram ocasiões flagrantes para marcar, sendo as mais flagrantes as protagonizadas por Michel Lima, avançado da Oliveirense, que cabeceou à trave (88), e Diego Moreira, atacante das "águias" que rematou (90+5) a rasar o poste da baliza defendida por Ricardo Ribeiro.

Já após o final do encontro, Ricardo Ribeiro e Diego Moreira foram expulsos depois de se travarem de razões no relvado.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - Oliveirense, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Jevsenak, 55 minutos (grande penalidade).

2-0, Cher Ndour, 80.

Equipas:

Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Filipe Cruz, 69), Adrian Bajrami, Amir Feratovic (Lacroix, 66), Rafael Rodrigues, Jevsenak, Maestro, Cher Ndour, Pedro Santos (Francisco Domingues, 84), Gilson (Gerson Sousa, 66) e Henrique Pereira (Diego Moreira, 84).

(Suplentes: Pedro Souza, Filipe Cruz, Lacroix, Francisco Domingues, Diogo Nascimento, João Neto, João Resende, Gerson Sousa e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Miguel Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Kazu, Ibrahima (Filipe Alves, 85), Serginho (Michel Lima, 59), Jaime Pinto (Gonçalo Pimenta, 85), Duarte Duarte (Nuno Valente, 85), Serginho Andrade (Zé Pedro, 74) e Jonata Bastos.

(Suplentes: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Pedro Marques, Mateus Raniel, Iago Fabrício, Filipe Alves, Nuno Valente, Zé Pedro e Michel Lima).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cher Ndour (11), Kazu (52), Pedro Santos (74), Maestro (75), Ibrahima (76), Michel Lima (87) e Filipe Alves (90+3). Vermelho direto a Ricardo Ribeiro e Diego Moreira após o final do jogo.

Assistência: Cerca de 600 espetadores.