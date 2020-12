Natal a chegar e o Billas já decorou a sua casa

A SAD do Feirense lançou o Calendário do Advento nas redes sociais. A cada dia, os fogaceiros terão uma publicação diferente.

Dezembro já chegou e o Natal aproxima-se. Numa época do ano sempre marcada pela magia, a SAD do Feirense voltou a surpreender e lançou um Calendário do Advento nas redes sociais.

A cada dia, os fogaceiros terão uma publicação diferente, todas elas relacionadas com a quadra natalícia. Para começar o mês, protagonismo para a mascote: o Billas montou a sua casa em pleno relvado e até já a decorou para o Natal, com a preciosa ajuda de dois jovens adeptos.

Sempre brincalhão, o Billas termina o vídeo com um pijama colorido, com uma grande rena na camisola. A música de Natal animou este primeiro conteúdo do advento digital do Feirense. Nos próximos dias, seguem-se mais surpresas.