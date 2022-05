"Não será difícil chegar a um acordo para que Luís Freire continue"

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos abraça o treinador Luís Freire

Presidente do Rio Ave diz que "não será difícil" acordo para manter treinador

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, que viu a equipa garantir à subida à I Liga Bwin, considerou que "não será difícil" chegar a um acordo para continuidade do treinador Luís Freire.

"Depois destes festejos, vamos reunir e acredito que não será difícil chegar a um acordo para que o treinador continue. Foi uma aposta certa para esta época, confiamos muito no seu trabalho e os resultados estão à vista", disse o dirigente.

António Silva Campos, que só tinha presidido o clube no principal escalão, falou numa época de "muito trabalho e dificuldade", mas considerou que a recompensa da subida "é das mais saborosas".

"Não tínhamos experiência nesta divisão, mas percebemos rápido que havia equipas muito fortes e que os resultados oscilam imenso. Reunimos um bom plantel, com jogadores de qualidade, mas sinto que a união deste grupo foi mesmo o principal trunfo", disse o presidente do Rio Ave.

Questionado se este foi o sucesso mais saboroso desde está na liderança do clube, há mais de uma década, António Silva Campos colocou-o no topo da lista.

"Quando começámos, era uma luta tremenda para não descermos da I Liga, e sempre que conseguimos o objetivo foi uma alegria enorme. Este ano foi diferente, mais intenso. Festejar uma subida e um título sabe ainda melhor", confessou.

António Silva Campos apontou que a partir daqui "tudo vai melhorar", apontando ao recuperar de receitas "fundamentais para a afirmação e estabilidade" do clube.

Depois de ter garantido a subida à I Liga, e ainda o título de campeão nacional do segundo escalão, após o triunfo (3-0), hoje, frente ao Desportivo de Chaves, os vila-condenses vão prolongar os festejos pela tarde.

A equipa irá sair do estádio, em cortejo, num autocarro panorâmico, que veio percorrer algumas das ruas da cidades, tendo como destino a sede histórica do clube, na zona ribeirinha de Vila do Conde, onde vão saudar os adeptos.