"Não são os adversários que têm tirado pontos ao FC Porto B, têm sido os árbitros"

Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, criticou as decisões da equipa de arbitragem do jogo deste domingo em Chaves (1-1).

Neste domingo, o FC Porto B empatou 1-1 no reduto do Chaves, mas viu um golo ser anulado já nos minutos finais do encontro. Pouco depois, nas redes sociais, Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação dos dragões, criticou duas decisões da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias: o golo de Roberto, que deu o empate, e o tento anulado a Igor Cássio.

"O golo do Chaves e o golo mal anulado ao FC Porto B. Não são os adversários que têm tirado pontos à nossa equipa B, têm sido os árbitros, jogo após jogo. Só não vê quem não quiser ver", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.

Nos últimos jogos, refira-se, a equipa B dos azuis e brancos tem protestado com algumas decisões dos árbitros. Na jornada anterior, no empate a um golo com o Casa Pia, o FC Porto B viu também um golo ser anulado na parte final do encontro.