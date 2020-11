"Não podia deixar de manifestar o meu desagrado com esta vergonha"

O presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho, a par do treinador Álvaro Pacheco, foram bastante críticos face à arbitragem de João Casegas, que apitou o Arouca-Vizela. Na opinião do dirigente, os lances dos dois golos, que permitiram aos arouquenses virar o resultado (2-1), são irregulares.

No final da partida que opôs o Vizela ao Arouca e que terminou com a vitória dos arouquenses, nos minutos finais (2-1), o presidente da SAD dos vizelenses deslocou-se à sala de Imprensa para tecer duras críticas à arbitragem.

"Não podia deixar o estádio sem vir aqui manifestar o meu desagrado com a autêntica vergonha que se passou aqui hoje. Já em Mafra fomos prejudicados, mas hoje foi um escândalo. As pessoas que estiveram aqui não são dignas de arbitrar o Vizela. Isto tem de ser revisto e espero que me ouçam e que esta mensagem seja bem passada e que analisem os lances porque há duas faltas antes dos golos do Arouca e o penálti nem sequer é penálti. Deixem de brincar com o Vizela", desabafou o dirigente, que em seguida foi corroborado pelo treinador Álvaro Pacheco, que teve a mesma opinião em relação ao trabalho do árbitro.

"Tenho um orgulho muito grande nos meus jogadores. Temos lidado neste arranque de campeonato com situações que não controlámos. Perdeu a melhor equipa, com dois lances inventados pela equipa de arbitragem", sublinhou.