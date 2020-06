"Não é a saída que queria, nem a que merecia"

Central Sérgio Silva deixa a Oliveirense ao fim de 16 anos.

Sérgio Silva é mais um jogador formado na Oliveirense a deixar o clube.

O central, natural de Oliveira de Azeméis, vestiu a camisola da Oliveirense durante 16 anos, sete dos quais como profissional, tendo feito 209 jogos desde a sua estreia na principal equipa unionista. "Chegou a hora do adeus", escreveu o jogador, de 26 anos, numa rede social, dando conta daquilo que lhe vai na alma. "Não é a saída que queria e tão pouco a que merecia, mas saio com a consciência de dever cumprido. Suei a camisola e dei tudo por este emblema, que tanto respeito e amo: o único que conheci ao longo da minha carreira", escreveu Sérgio Silva, recordando os momentos mais marcantes que viveu no clube.

"Entre subidas de divisão e a inauguração do Estádio Carlos Osório são muitos os momentos de me ficam na memória e de que me orgulho. É o meu clube e era aqui que eu queria jogar", reforçou o jogador, esclarecendo, depois, que recebeu uma proposta para continuar no clube "mas por valores ainda inferiores aos que auferi na época que agora termina. A minha contraproposta, com um pequeno reajuste, foi rejeitada de imediato pelo clube". Os esclarecimentos do defesa central foram ainda mais além: "esclareço que nunca pedi que me duplicassem ou triplicassem o salário porque sei bem a realidade do clube".

Jogador muito respeitado e acarinhado pelos adeptos de Oliveira de Azeméis, com muitos a considerá-lo mesmo um símbolo da Oliveirense, Sérgio Silva afirmou ser o "primeiro a perceber as dificuldades e a dar a cara à luta nos momentos mais difíceis, mas sou profissional de futebol e acredito que, com a minha entrega a cada treino e a cada jogo, mereci o respeito e consideração que infelizmente não estiveram traduzidos na proposta que me foi feita".

O jogador confessa sair "com tristeza" e com a esperança de "voltar um dia". "Serei sempre mais um a sofrer por fora", concluiu.