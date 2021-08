Nacional vence Varzim com reviravolta nos últimos minutos

Varzim terminou a partida com nove jogadores.

O Nacional venceu este sábado em casa o Varzim por 2-1, em jogo relativo à quarta jornada da II Liga, com uma reviravolta conseguida nos últimos minutos, com os forasteiros a acabarem reduzidos a nove jogadores (Luís Pedro (aos 59 minutos) e Luís Silva (90+2') foram expulsos.

Num jogo intenso no Estádio da Madeira, o Nacional superou o Varzim, com os golos de Rui Correia, aos 87, e Mabrouk Rouai, aos 89', operando a reviravolta no marcador, após o Varzim ter chegado ao intervalo em vantagem, fruto do golo de Heliardo, aos 13'.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Varzim, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Heliardo, 13 minutos.

1-1, Rui Correia, 87.

2-1, Mabrouk Rouai, 89.

Equipas:

Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Rui Correia, Suliman, José Gomes (André Sousa, 43), Alhassan, Jota, Francisco Ramos (Marco Matias, 72), Filipe Chaby (Mabrouk Rouai, 16), João Camacho (Dudu, 72) e Bruno Gomes.

(Suplentes: António Filipe, Rafael Vieira, Danilovic, Seungjun Lee, Júlio César, Marco Matias, André Sousa, Dudu e Mabrouk Rouai).

Treinador: Costinha.

Varzim: Ricardo, Pinheiro, André Micael (Luís Pedro, 24), Cássio, João Reis, André Leão, Luís Silva, Nuno Valente (Agdon, 71), Murilo (Tiago Cerveira, 61), Tavinho (Zé Carlos, 71) e Heliardo (Lessinho, 71).

(Suplentes: Isma, Raí Ramos, Lessinho, Zé Tiago, George Ofosu, Tiago Cerveira, Zé Carlos, Luís Pedro e Agdon).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para António Barbosa (79), Dudu (83), Mabrouk Rouai (90), Cássio (90+3) e Heliardo e Marco Matias após o final do jogo. Cartão vermelho direto para Luís Pedro (59) e Luís Silva (90+2).

Assistência: 398 espectadores.