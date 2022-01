Nacional vence Feirense num jogo marcado por um grande golo de Rui Correia

Aos 72 minutos, Rui Correia marcou um golo soberbo, na marcação de um livre, ainda dentro do seu meio-campo

O Nacional venceu no Estádio da Madeira o Feirense por 2-1, num jogo de emoções fortes, relativo à 17.ª jornada da II Liga SABSEG.

No Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo de grande intensidade e emoção, entre dois candidatos à subida à I Liga, levou a melhor o Nacional com um golo em cada parte, por Vítor Gonçalves aos quatro minutos e num golo espetacular de Rui Correia, aos 72, com o Feirense a lograr ainda reduzir, aos 83, por Stivan Petkov.

Aos 72 minutos, Rui Correia marcou um golo soberbo, na marcação de um livre, ainda dentro do seu meio-campo e aproveitando o adiantamento de Rúben Brígido fez a bola sobrevoar tudo e todos e ampliou a vantagem.

Este momento ajudou a desbloquear um jogo que se estava a complicar muito para o conjunto madeirense face ao crescimento que o Feirense estava a ter no jogo.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Feirense, 2-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Vítor Gonçalves, 04 minutos.

2-0, Rui Correia, 72.

2-1, Stivan Petkov, 83.

Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Rafael Vieira, Witi (André Sousa, 88), Danilovic, Francisco Ramos (Alhassan, 79), Vítor Gonçalves, João Camacho, Marco Matias e Bryan Róchez (Dudu, 88).

(Suplentes: Vagner, Baiano, Alhassan, Filipe Chaby, Boubacar Konte, André Sousa, Jota, Suliman e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Feirense: Bruno Brígido, João Oliveira (Washington, 64), Sidney Lima, João Pinto, Bruno, Tiago Dias, Manu (Stivan Petkov, 46), André Rodrigues (Jorge Teixeira, 64), Samuel Teles (Oche, 55), Latyr e Kerwin Vargas (Zé Ricardo, 69).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Washington, Zé Ricardo, Stivan Petkov, Jorge Teixeira, Cláudio Silva, Ogwuche e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Acção disciplinar: Cartão amarelo Samuel Teles (04), Danilovic (11), Francisco Ramos (15), Manu (28), Rafael Vieira (31), André Rodrigues (45+1), Rui Correia (48), João Pinto (84), Bryan Róchez (86), Vítor Gonçalves (86) e Washington (90+4).

Assistência: 532 espectadores.