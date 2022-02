Nacional vence e deixa Penafiel a zeros em jogo intenso e bem disputado

Baliza da formação insular não foi inviolada nos 90 minutos e a vantagem mínima perdurou até perto do fim do encontro. Madeirenses dobraram a diferença na tabela para os rivais

O Nacional venceu, este domingo, o Penafiel, no Estádio da Madeira, no Funchal, por 3-0, em jogo relativo à 22.ª jornada da Liga SABSEG, decorrido sem público presente nas bancadas, e distanciou-se da equipa rubro-negra na classificação.

Numa partida disputada à porta fechada, por uma sanção imposta por parte do CD da FPF, por alegada inscrição indevida de Luís Freire enquanto adjunto, o Nacional vingou a derrota por 0-1, na primeira volta, com tentos de Júlio César (26'), Bryan Róchez (77') e Dudu (86').

Os primeiros minutos foram muito equilibrados e o primeiro lance de perigo surgiu apenas à passagem do minuto 17, com Marco Matias a não conseguir dar a melhor sequência a um centro de André Sousa.

O Penafiel respondeu de pronto, numa iniciativa de Edson Farias, para, aos 20 minutos, o Nacional voltar a criar muito perigo, numa jogada envolvente, com João Camacho a solicitar Baiano, que centrou para Vítor Gonçalves não conseguir emendar.

Até que, aos 26 minutos, após um livre de André Sousa, Vítor Gonçalves cabeceou ao poste, surgindo oportuno na recarga Júlio César a inaugurar o marcador.

Nos instantes finais da primeira parte, Rui Pedro, numa iniciativa individual, esteve perto de visar a baliza de António Filipe, mas Vítor Gonçalves gorou-lhe os intentos.

No regresso dos balneários, o jogo manteve as mesmas características, com algum ascendente do Nacional, mas no geral muito equilibrado.

Todavia, com o passar dos minutos, o Penafiel foi se acercando com maior perigo da baliza madeirense. Não obstante, foi o Nacional que esteve perto de ampliar o resultado, aos 73 minutos, num remate de Alhassan que saiu junto ao poste.

E foi mesmo o Nacional a chegar ao segundo golo, aos 77 minutos, com Bryan Róchez a finalizar uma arrancada de José Gomes. O Penafiel acusou este golo e sofrer um terceiro, já sobre o final da partida, aos 86 minutos, por Dudu.

Na classificação da Liga SABSEG, o Nacional manteve-se no sexto lugar, com 36 pontos, enquanto o Penafiel é oitavo, com 30 pontos.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Penafiel, 3-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Júlio César, 26 minutos.

2-0, Bryan Róchez, 77.

3-0, Dudu, 86.