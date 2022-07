Nacional vence Académica em jogo de preparação com um golo de Witi

Desafio disputado em Santa Maria de Lamas terminou 1-0

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a Académica, da Liga 3, por 1-0, em jogo de preparação decidido com um golo de Witi.

No Estádio Comendador Henrique Amorim, em Santa Maria de Lamas, o Nacional venceu a Académica com o golo do internacional moçambicano Witi, aos 88 minutos.

Esta foi a primeira partida particular do conjunto madeirense integrada no estágio que se encontra a decorrer em Penafiel, em que o treinador Filipe Cândido aproveitou para dar minutos competitivos a todos os jogadores disponíveis.

Entretanto, os 'alvinegros' anunciaram também hoje a contratação do defesa brasileiro Alex Costa.

O defesa, de 23 anos, representou nesta primeira fase da temporada os brasileiros do Ipatinga, ingressando agora no Nacional, tendo rubricado um contrato válido por quatro temporadas.

Formado nos escalões de base do São Paulo, atuou ainda nos paraguaios do 3 de Febrero em 2019, regressando ao Brasil para representar o Ipatinga e o Grémio Sorriso, antes de regressar novamente ao Ipatinga, de onde se transfere para o Nacional.

Na quarta-feira, haverá novo teste, pelas 16:00, no Estádio do Bessa, ante o Boavista, da I Liga.