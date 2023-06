Nacional: Rui Alves afirma estar de saída e teme descida de divisão

O dirigente dos alvinegros afirma que não deverá voltar a ser candidato e, perante os apoios que recebe, abre a porta a nova despromoção.

Foi uma garantia deixada por Rui Alves, à margem da apresentação do Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, ao JM Madeira. Para o dirigente máximo do Nacional, esta será a última época realizada à frente dos destinos do clube. "Já o disse que nas próximas eleições muito dificilmente serei candidato. Isto perante as condições que as instituições desportivas têm para desenvolver a sua atividade", lamentou.

Rui Alves afirma que a atual situação é muito penalizante para as equipas da Madeira. "Estamos a trabalhar em condições complicadas que não são próprias do escalão onde estamos inseridos e, portanto, iremos fazer o possível com aquilo que temos. A mais não somos obrigados", defendeu.

O presidente abre, até, a porta a nova despromoção, o que implica que o clube possa cair aos campeonatos não profissionais. "Gostaria de despedir-me do dirigismo com o Nacional neste escalão, mas prevejo que a participação dos clubes da Madeira na competição profissional tem os dias contados".

Quanto a reforços, reforçou as notícias deixadas por O JOGO. "Já há jogadores contratados, mas só apresentamos futebolistas se o aeroporto permitir aterrarem na Madeira", garantiu.