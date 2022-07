Nacional regressou esta segunda-feira aos trabalhos para preparar II Liga

Para esta temporada, com a entrada do técnico Filipe Cândido que substituiu no cargo Rui Borges, o plantel do clube madeirense sofreu uma profunda remodelação.

O Nacional regressou esta segunda-feira ao trabalho para preparar a sua participação na II Liga portuguesa, com os habituais exames médicos e físicos.

Para esta temporada, com a entrada do técnico Filipe Cândido que substituiu no cargo Rui Borges, o plantel do clube madeirense sofreu uma profunda remodelação, com muitas as saídas, algumas de jogadores importantes do onze inicial da equipa, que na temporada transata alcançou o sexto lugar na II Liga.

João Aurélio, que regressou aos madeirenses, que tinha representado entre 2008/09 e 2015/16, foi o porta-voz do grupo neste primeiro dia de trabalhos.

"Este foi um regresso muito simples, pois sempre vi nas pessoas a vontade de contar comigo e abracei este projeto com bons olhos, a uma casa que conheço e onde foi feliz. Sempre fui acarinhado pelos adeptos e espero voltar a sê-lo. Vim para ajudar", disse o lateral direito.

João Aurélio reconhece que "o clube está a passar mais algumas dificuldades, relativamente ao passado", mas assegura que deseja "levantar o clube para onde ele merece".

"Podem esperar sempre o mesmo jogador que fui no passado, agora mais maduro e um jogador diferente, mas em termos físicos estou pronto a ajudar e tenho a certeza que vou ajudar, quer dentro de campo, quer fora dele", lançou.

O português deseja uma época tranquila e que o clube alcance os seus objetivos.

"Espero que os adeptos tenham paciência com o nosso grupo de trabalho, pois vamos fazer tudo, trabalhando ao máximo para poder dar alegrias. Espero que os adeptos acreditem em nós e nos apoiem nos melhores e nos piores momentos", assegurou.

Agora com 33 anos, João Aurélio espera com a sua experiência ajudar da melhor forma.

"Foi-me pedido para fazer um bom trabalho fora do campo, passando uma boa mística, que é muito importante para termos êxitos. Começa tudo muito fora do campo", afirmou, quando instado a se pronunciar sobre o que lhe havia sido pedido pela direção neste seu retorno ao clube madeirense.

O primeiro objetivo do Nacional passa por assegurar a permanência na II Liga, mas isso não retira a ambição para a próxima temporada.

"Essa mensagem foi transmitida pelo presidente, mas temos um grupo e um treinador muito ambiciosos e vamos passo a passo. Primeiro atingir esse objetivo o mais rapidamente possível para depois almejar algo mais", transmitiu.

Para João Aurélio será uma estreia na II Liga portuguesa.

"Nunca tive o privilégio de jogar na II Liga, mas sei que há uma competitividade muito grande e que temos de estar preparados, dando tudo do primeiro ao último minuto, pois não há jogos fáceis", referiu.

Hoje e terça-feira, vão realizar-se os habituais testes médicos e físicos. O primeiro treino está marcado para a tarde de terça-feira.

A 16 ocorrerá o primeiro jogo de treino, diante do Marítimo, que fechará o primeiro ciclo de preparação da equipa.

Entre 18 e 23 de julho, o Nacional fará o seu estágio de pré-temporada, que terá lugar em Penafiel e que contemplará a realização de quatro partidas de preparação diante de adversários ainda a anunciar.

No final de julho terá lugar a apresentação oficial do plantel, isto a uma semana do arranque oficial da II Liga, previsto para 07 de agosto.

Plantel provisório para 2022/23

Guarda-redes: Daniel Guimarães, Lucas França (ex-Cruzeiro, Bra) e Rui Encarnação.

Defesas: João Aurélio (ex-Pafos FC, Chp), Graça (ex-júnior), Francisco Gonçalves (ex-júnior), Rafael Vieira, José Gomes, Witi e André Sousa.

Médios: Sérgio Marakis (ex SV Horn, Aut), Mabrouk Rouai, Francisco Ramos, Danilovic e Jota.

Avançados: Juan Calero (ex-Gil Vicente), Bosic, Bryan Róchez, Dudu, Rúben Macedo e Bruno Gomes.

Treinador: Filipe Cândido.

Saídas: Vágner (Torreense), António Filipe (Estrela da Amadora), Rui Correia (Estrela da Amadora), Rúben Freitas (Penafiel), Suliman (Vitória de Guimarães), Júlio César, Vítor Gonçalves (Farense), João Camacho, Baiano, Filipe Chaby (Sporting), Alhassan (Beerschot, Bel), Konté (Sarpsborg, Nor) e Marco Matias (Farense).