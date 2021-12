Nacional recebe e vence Leixões na Liga SABSEG

Golos de Bryan Róchez e Dudu em jogo da 15ª jornada.

O Nacional bateu este sábado o Leixões por 2-0, com um golo madrugador de Bryan Róchez e outro de Dudu perto do final da partida da 15.ª jornada da II Liga.

No Estádio da Madeira, no Funchal, o Leixões venceu um jogo muito disputado, que ficou decidido com dois golos, um em cada parte, primeiro por Bryan Róchez, logo aos quatro minutos, e depois por Dudu, aos 87, com o Leixões a jogar com dez jogadores a partir dos 59 minutos.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Leixões, 2-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Bryan Róchez, 04 minutos.

2-0, Dudu, 87.

Equipas:

- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witi, Danilovic, Francisco Ramos (Alhassan, 74), Vítor Gonçalves (Jota, 84), João Camacho (André Sousa, 90), Marco Matias (Mabrouk Rouai, 84) e Bryan Róchez (Dudu, 74).

(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Alhassan, Filipe Chaby, Mabrouk Rouai, André Sousa, Jota, Bosic e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

- Leixões: Stefanovic, João Amorim, Calasan, Léo Bolgado, Seck, Ben Traoré (Morim, 54), Christophe Nduwarugira, João Oliveira (Mory Bamba, 54), Kiki, Thalis (Luisinho, 64) e Luan Santos (Isnaba, 26).

(Suplentes: Tiago Silva, Diogo Leitão, George, Luisinho, Mory Bamba, Gustavo França, Morim, Isnaba e Ricardo Teixeira).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Seck (17 e 59), Júlio César (39), Rui Correia (56), Bryan Róchez (66), Léo Bolgado (68), Alhassan (75), Isnaba (76) e Vítor Gonçalves (80). Cartão vermelho por acumulação para Seck (59).

Assistência: 612 espectadores.