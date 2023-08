Nacional perde primeiro teste no norte de Portugal frente ao Fafe

Nacional perde primeiro teste no norte do país frente ao Fafe

Os insulares dão o pontapé de saída na II Liga diante do conterrâneo Marítimo, em 12 de agosto, às 14h00, no Estádio da Madeira.

O Nacional saiu derrotado diante do Fafe, que milita na Liga 3, por 2-1, apesar da formação da II Liga ter estado a vencer o primeiro de dois testes agendados em Portugal continental.

O encontro, que serviu de apresentação do plantel dos justiceiros aos adeptos, terminou da melhor forma para a equipa da casa, apesar de o Nacional ter regressado aos balneários no intervalo em vantagem por 1-0, com um golo apontado por Martim Gustavo, ao minuto 25.

Na etapa complementar, o Fafe acabou protagonizando a reviravolta no marcador, com Pedro Ribeiro, aos 60, a restabelecer a igualdade e Bruno Monteiro, em cima dos 90, a selar a vitória.

O técnico nacionalista, Tiago Margarido, apostou de início em Vinícius Machado, Gustavo Silva, Chico Gonçalves, Paulo Vítor, André Sousa, Shatri, Luís Esteves, Jota, Dudu, Raimar e Martim Gustavo.

Jogaram ainda pelos alvinegros, Lucas França, João Aurélio, José Graça, Jordi Pola, Lucas Almeida, Ulisses, José Gomes, André Sousa, Rodrigo Freitas, Carlos Daniel e Guilherme Pira.

O Nacional vai defrontar no sábado, às 10:30, o recém-promovido Moreirense, campeão da II Liga, no segundo e último apronto de preparação, que terá lugar no Complexo Desportivo do emblema de Moreira de Cónegos.

