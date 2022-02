Decisão do Conselho de Disciplina da FPF

O Nacional-Penafiel, partida da Liga SABSEG agendada para 13 de fevereiro, vai ser disputado à porta fechada. A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi conhecida esta terça-feira.

O processo foi aberto quando Luís Freire -. atualmente no Rio Ave - era o técnico do clube madeirense, ainda que sem as devidas habilitações necessárias.