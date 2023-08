Nacional-Marítimo: lotação esgotada no dérbi de sábado

Os 5200 lugares disponíveis no Estádio da Madeira já estão todos ocupados. O Marítimo tem direito a 5% da lotação do estádio.

Vai ser um dérbi de II Liga (que acontece 38 anos depois) escaldante, com a Choupana ao rubro. Com efeito, já não há bilhetes para o Nacional - Marítimo do próximo sábado às 14 horas. O clube alvinegro está a informar que a lotação para este encontro já se encontra esgotada.

Recorde-se que o Estádio da Madeira tem 5200 lugares disponíveis. Todos voaram.

O Marítimo tem direito a 5% da lotação total do estádio para os seus adeptos, 260 bilhetes, mas é expectável que estejam muitos mais maritimistas porque O Jogo apurou que muitos sócios do Nacional cederam o seu cartão a amigos maritimistas que desta forma conseguiram o seu bilhete para o encontro.